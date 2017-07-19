F1: si scaldano i motori per Gp d'Italia a Monza, verso edizione record -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - Il Gp d'Italia non e' soltanto una gara automobilistica: "E' l'evento simbolo della nostra identita', della nostra passione e della storia del Motorsport mondiale. Per Automobile Club Milano questo legame ha un significato speciale: Monza e' casa", ha detto Pietro Meda, presidente Automobile Club Milano, ricordando che proprio Aci ha contribuito a dare vita a un'infrastruttura sportiva che e' diventata un simbolo internazionale e un patrimonio del territorio. "Monza e' storia, leggenda e cuore pulsante del motorsport mondiale.

Regione Lombardia e' orgogliosa di sostenere in modo concreto e importante questo evento che e' molto piu' di una gara: e' un volano economico da centinaia di milioni di euro, e' promozione del nostro territorio nel mondo, e' identita' lombarda. E' la passione di un intero Paese e l'orgoglio della Lombardia", ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Nella cornice del Gran Premio, Pirelli e' di casa: sara' Title Sponsor del fine settimana di gara e celebrera' il proprio rapporto con il Gp attraverso il trofeo, realizzato da un duo artistico italiano, che sara' sollevato dai primi tre classificati nella gara di domenica e un'edizione speciale dei podium cap. "Il rapporto tra Pirelli e Monza affonda le proprie radici nella storia del motorsport. Il primo Gran Premio disputato sul circuito, inaugurato nel 1922, fu vinto da Pietro Bordino su una Fiat 804 equipaggiata con pneumatici Pirelli. Da allora, il Gran Premio d'Italia e' diventato la gara di casa per l'azienda, che proprio su questo tracciato, lo scorso anno, ha celebrato il traguardo dei 500 Gran Premi di cui 322 dal 2011 ad oggi in continuita'", ha detto Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, sottolineando che "la nostra presenza non si limita alla dimensione sportiva e tecnologica ma trova espressione anche sul piano culturale attraverso un progetto pluriennale sviluppato insieme a Pirelli HangarBicocca che affida ad artisti italiani la realizzazione del trofeo consegnato ai piloti sul podio". Nella sede dell'Automobile Club di Milano sono state esposte per l'occasione anche la Ferrari F399 - la monoposto che ha corso il Mondiale del 1999 - e una Formula 1 in scala 1:1 realizzata interamente in cartapesta da ragazzi autistici dell'Associazione Facciavista Ets.

Ars

(RADIOCOR) 01-09-26 15:19:38 (0463) 5 NNNN