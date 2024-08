F1: Gp Monza, pole position Norris su McLaren, i ferraristi Leclerc e Sainz 4 e 5

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Dopo le tre sessioni di prove libere, ieri e questa mattina, si sono concluse le qualifiche per il Gran Premio d'Italia 2024 di Formula 1, sedicesima prova del Mondiale (su 24). Il Gp si disputera' domani alle 15 e la griglia di partenza vedra' in pole position Lando Norris su McLaren. In seconda e terza posizione partiranno Oscar Piastri (McLaren) e George Russell (Mercedes). I due ferraristi, Charles Leclerc e Carlos Sainz, sono rispettivamente in quarta e quinta posizione. L'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo che l'anno prossimo correra' per la Ferrari, si e' piazzato sesto.

