F1: Fontana, Gp continuera' a essere a Monza, ci sara' sempre Gp d'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Il Gran Premio d'Italia "l'ennesima manifestazione eccellente che viene svolta sul territorio lombardo" e "se e' vero che Monza e' la storia e un'icona alla quale guardano tutti con grande passione ed entusiasmo, Monza deve essere anche il futuro e il futuro e' sicuramente di Monza". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia, che si correra' domenica all'Autodromo di Monza, e sottolineando che "la sinergia e la collaborazione istituzionale avuta in questi ultimi anni ha consentito di dire finalmente una parola positiva sulla certezza che il Gran Premio continuera' ad essere a Monza e il Gran Premio d'Italia continuera' ad essere qui e, soprattutto, che ci sara' sempre un Gran Premio d'Italia, nonostante le tante nazioni che si offrono per essere scelte come sede di un Gran Premio di Formula 1".

Fontana ha sottolineato che il Gp d'Italia "e' un grandissimo evento, il piu' importante evento annuale che si ripete e che quest'anno cade pochi mesi prima dell'inaugurazione delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina".

