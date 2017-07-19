F1: Domenicali, confermati Gp Qatar e Abu Dhabi nonostante tensioni M.O.

Gare in calendario per il 29 novembre e il 6 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ott - La Formula 1 conferma gli ultimi due Gran premi della stagione in Qatar e ad Abu Dhabi, nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L'annuncio e' arrivato dal presidente e amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, a margine del Gp di Sepang. 'Con le informazioni che abbiamo, e' tutto confermato per il Qatar e Abu Dhabi', ha detto Domenicali a Canal+. A Sky Sport Italia il manager ha confermato anche le date dei due appuntamenti, il 29 novembre e il 6 dicembre.

Domenicali ha spiegato di avere avuto 'la garanzia che tutto fosse a posto' sulla situazione. 'Terremo le squadre e i piloti informati, senza filtri', ha aggiunto, nel caso di un ulteriore deterioramento del quadro geopolitico. Il Gp di Abu Dhabi, ha sottolineato Domenicali, ha gia' venduto il 99% dei biglietti.

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(RADIOCOR) 03-10-26 18:40:48 (0397) 5 NNNN