F1: Domenicali, confermati Gp Qatar e Abu Dhabi nonostante tensioni M.O. -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ott - Nel paddock, tuttavia, l'annuncio ha suscitato dubbi. Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen aveva espresso la scorsa settimana la sua netta contrarieta' a correre nei Paesi del Golfo, sostenendo che, in presenza di una guerra nella regione, 'non dovremmo andarci'. Giovedi' a Sepang ha poi dichiarato di confidare nella Fia e nella F1 per 'prendere la decisione giusta'. Tra le ipotesi alternative era stata indicata la possibilita' di spostare il Gp degli Emirati a Imola. I Gp del Bahrain e di Gedda, in Arabia Saudita, previsti ad aprile, erano stati cancellati. Il Bahrain e' stato successivamente recuperato in Asia sudorientale. Il Mondiale Endurance ha invece sostituito Bahrain e Qatar con Barcellona e Monza a fine stagione.

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(RADIOCOR) 03-10-26 18:41:24 (0398) 5 NNNN