Eye: torna il progetto delle idee di impresa per studenti toscani-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - Grazie alla firma del protocollo, torna il Progetto Eye, Ethics & Young Entrepreneurs, che dal 2011 in Toscana e in 8 Paesi europei rappresenta un vero e proprio laboratorio di cultura di impresa e di ideazione di progetti imprenditoriali innovativi con la persona e il bene comune al centro, sara' portato in tutti i territori della Toscana. Obiettivo del progetto e' creare una cultura di base, a partire dalla scuola, che renda gli studenti promotori di progetti imprenditoriali innovativi con alla base l'etica. I partner del protocollo lo promuoveranno nei territori anche periferici attraverso una comunicazione congiunta e un network alla ricerca delle risorse necessarie per realizzare le iniziative locali.

Per quanto riguarda il nuovo Trofeo Eye Toscana 2024, che mette a disposizione un premio di 1000 euro (dalla societa' benefit Coleliwork), saranno premiate le 4 migliori idee e le quattro migliori menzioni speciali. La premiazione e' in programma a giugno 2024.

Consegnati inoltre i 4 Trofei Eye Toscana 2023.

Il Trofeo AlumnEye e' andato a Mo'Iti Fast food toscano, ideato da un gruppo di studenti del Convitto Cicognini e del Liceo Brunelleschi di Prato. Gli altri progetti finalisti: Vesp (Fossombroni e Galilei di Arezzo), Back in Time (Santa Maria degli Angeli di Firenze) e Deal (Fedi Fermi di Pistoia) Il Trofeo Eye Social e' andato a Golosandia sito web per vendita BtoB e BtoC di prodotti gluten/lactose/sugar free (Istituto Fedi Fermi e Forteguerri di Pistoia). Gli altri finalisti: Unirent (Gramsci Keynes di Prato), Tripworld (Buonarroti di Arezzo), Allsports (Elsa Morante di Firenze).

Il Trofeo Eye Coleliwork per l'economia e il turismo sostenibile e' andato a Teta Tour Itinerario turistico per disabili motori (Datini e Dagomari di Prato). Finalisti: #Atlantis (Buonarroti e Galilei di Arezzo), Tres COSAS (Elsa Morante di Firenze), Sun Move (Fedi Fermi e Forteguerri di Pistoia).

Il Trofeo Eye Mentor e' andato a EnjoIt il meglio di una vacanza in una app (Russell Newton di Scandicci). Finalisti: Feel Good (Datini di Prato), Green Island (Buonarroti di Arezzo), Sportable (Fedi Fermi di Pistoia).

Ann

(RADIOCOR) 16-12-23 14:00:43 (0166) 5 NNNN