Eye: torna il progetto delle idee di impresa per studenti toscani

Firmato Protocollo di intesa per promuovere tra i piu' giovani di tutta la Toscana l'educazione all'innovazione imprenditoriale etica. Si tratta del Progetto Eye, per le scuole superiori, che vede il coinvolgimento di Artes Lab, Anci Toscana e i giovani di Confindustria, Cna e Confartigianato. Presentato inoltre il nuovo Trofeo Eye Toscana 2024, promosso da Artes Lab e GiovaniSi', e consegnati i 4 Trofei Eye Toscana 2023.

'Eye - ha detto il presidente Giani - e' un percorso importante verso la creazione di cultura d'impresa nei confronti delle giovani generazioni, con una forte impronta etica. E quando si affiancano l'imprenditorialita' ed i giovani questo aspetto diventa centrale. La preparazione di base e pratica sono fondamentali ma l'etica e' l'elemento che deve caratterizzare tutte le realta' guidate da giovani imprenditori che decidono di rischiare e affacciarsi nel mondo della piccola e media impresa toscana' 'Il Progetto - ha spiegato Luca Taddei direttore di Eye - e' nato e si e' sviluppato negli anni grazie a esperienze locali tra Prato, Firenze, Arezzo e Pistoia e internazionali con Erasmus +. Oggi grazie all'accordo con Regione Toscana, Anci e i giovani di Confindustria, Cna e Confartigianato diamo una cornice per diffondere il progetto in modo capillare in tutta la Toscana e offrire le stesse opportunita' di formazione a tutti i giovani toscani per orientarsi all'innovazione imprenditoriale etica'.

