EY: Italia al sesto posto su nove in Ue per politiche di inclusione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - La situazione italiana in termini di Diversity, Equity & Inclusion (Dei) secondo il report EY e' complessivamente buona: il 44% dei lavoratori intervistati e' d'accordo che la propria organizzazione dimostri un approccio coerente e il 55% giudica 'buono' l'impegno dell'azienda per la creazione di un clima di fiducia e trasparenza. Tuttavia, queste azioni non hanno ancora un approccio strategico e olistico e soltanto due dipendenti su cinque dichiarano di poter essere se' stessi e sentirsi accettati sul lavoro. La discriminazione nel nostro paese e' ancora molto presente in ambito professionale: quasi la meta' (47%) dei lavoratori italiani afferma di aver subito una forma di discriminazione.

Sussiste poi un divario tra manager e dipendenti quando si parla di sentirsi sicuri di essere se' stessi sul luogo di lavoro: se il 72% dei manager italiani (+13% rispetto ai manager europei) si sente in grado di essere se stesso e di sentirsi accettato sul lavoro, la percentuale scende al 41% quando a rispondere sono i dipendenti. Nonostante il 61% dei manager italiani (contro il 48% dei manager europei) affermino di non voler lavorare per organizzazioni inefficaci in termini di Dei, l'Italia risulta in ritardo rispetto alla media europea nell'applicazione dei principi di diversity, equity e inclusion in fase di selezione e colloquio: soltanto il 20% dei manager italiani (contro il 33%) ha erogato formazione sul tema ai responsabili del recruiting e soltanto il 23% (contro il 33% in Europa) ha adattato format di colloquio che soddisfino le esigenze dei candidati con disabilita'. Fra le azioni messe in campo dalle aziende spiccano quelle dedicate a contrastare la disparita' di genere e la diversita' culturale (rispettivamente 70% e 40% del campione), mentre salta all'occhio che solo il 29% ha adottato misure per l'inclusione Lgbtqai+, il 23% per colmare le disuguaglianze socioeconomiche e il 14% per l'inclusione delle persone con disabilita'. Addirittura, per il 35% degli intervistati la disabilita' non e' proprio inclusa nella propria strategia DE&I. Il 57% degli italiani ritiene che la propria organizzazione abbia un buon livello di diversita' etnica e culturale (in linea con la media europea), il 48% e il 44% valutano scarso rispettivamente il livello di diversita' socioeconomica e l'inclusione delle persone con disabilita'.

