EY Digital Summit: Sud, disoccupati e Neet in crescita piu' di tutte altre Regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - L'occupazione del Mezzogiorno e' inferiore in generale a quella delle altre Regioni, salvo in Abruzzo che e' superiore alla media nazionale, in particolare quando si parla di donne: l'occupazione femminile persa nella media dei primi tre trimestri 2020 e' stata superiore a quella creata negli undici anni precedenti (-94mila unita' a fronte di +89mila tra il 2008 ed il 2019). In aumento anche il numero di giovani tra i 15 e i 34 anni senza istruzione, occupazione o formazione (NEET): la quota di NEET tra i 25-29 anni nel Mezzogiorno nel 2020 e' pari al 45,4%, mentre al Nord e' pari al 21,4%. I dati emergono da una Da un'analisi effettuata da EY, in collaborazione con Luiss Business School, presentata nel corso della prima giornata della quattordicesima edizione dell'EY Digital Summit "Racconti del futuro" che ha preso il via con un focus sul rilancio del Mezzogiorno.

Dca

(RADIOCOR) 05-10-21 10:23:32 (0252)PA 5 NNNN