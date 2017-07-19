Export: Zoppas (Ice), a luglio +4,7%, valore supera i 400 mld
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - In un contesto internazionale dominato da incertezze, perduranti tensioni geopolitiche e volatilita' dei prezzi, l'export italiano di luglio cresce del 4,7% rispetto a luglio 2025, nonostante il venir meno di commesse navali ad alto impatto e il rallentamento della farmaceutica. Un incremento determinato dai valori medi unitari (+6,5%), mentre i volumi si riducono dell'1,7%, soprattutto nei mercati Ue. A scriverlo e' il presidente di Ice, Matteo Zoppas, in una nota.
Con il risultato di luglio, ha aggiunto, 'la crescita cumulata nei primi sette mesi dell'anno sale al 4,6%, dal 4,5% registrato a fine semestre, mentre il valore delle esportazioni supera i 400 miliardi, attestandosi a quasi 402 miliardi di euro a fronte dei 384 miliardi dello scorso anno.
Un risultato che conferma, pur in uno scenario internazionale ancora fortemente volatile, l'importanza di continuare a presidiare i mercati tradizionali e, parallelamente, a diversificare gli sbocchi del Made in Italy, nella direzione indicata dal Piano Export del Governo'.
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(RADIOCOR) 15-09-26 19:27:16 (0713) 5 NNNN