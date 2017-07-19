Export: Zoppas (Ice), a luglio +4,7%, valore supera i 400 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - 'I mercati Ue - dichiara - crescono del 2,7%, grazie soprattutto ai risultati positivi di Francia (+4,2%) e Germania (+1,9%), ma sono ancora una volta i mercati extra UE a mostrare il maggiore dinamismo (+6,6%). Si registrano infatti aumenti significativi verso Svizzera (+39,6%), Cina (+27,6%), Paesi Opec (+26,3%) e Mercosur (+5,1%), che continua a beneficiare dell'entrata in vigore, a maggio, dell'Accordo con l'Ue'.

'Il dato degli Stati Uniti (-1,1%) - prosegue Zoppas - va letto alla luce del confronto con le rilevanti vendite della cantieristica navale registrate nel luglio 2025. Al netto dell'intera voce dei mezzi di trasporto, infatti, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti crescono dell'11,9%, sostenute soprattutto dalla farmaceutica e dalla meccanica. Tornano inoltre in territorio positivo, nonostante i dazi, l'agroalimentare (+5,3%), in cui spicca il vino (+9,6%), e la moda (+3,7%)'.

'Tornano a crescere le esportazioni verso il Medio Oriente (+10,7%) - conclude - trainate da Emirati Arabi Uniti +14,3% ed in parte dall'Arabia Saudita +2,3%, recuperando parte della flessione seguita allo scoppio delle ostilita'. A sostenere maggiormente la crescita sono i metalli e i prodotti in metallo (+13,8%), anche per effetto delle vendite di metalli preziosi verso la Svizzera, e i prodotti petroliferi raffinati (+27,3%), che risentono della dinamica crescente dei prezzi energetici internazionali. Si conferma inoltre il recupero degli autoveicoli (+7,1%), in particolare verso i partner Ue (+14,4%), tra i quali spicca la Francia (+27,3%)'.

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(RADIOCOR) 15-09-26 19:27:48 (0714) 5 NNNN