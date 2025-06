Export: Tajani, punto a 700 mld entro fine 2027, spinta dalla 'Via del Cotone'

Corridoio Indo-Mediterrano 'scelta migliore' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - "Noi esportiamo beni per 623,5 miliardi e vorrei arrivare a 700 miliardi alla fine del 2027. Per fare questo bisogna avere una visione, avere una strategia: noi siamo convinti che questo percorso sia assolutamente realizzabile e la 'Via del Cotone' secondo me e' la scelta migliore". Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, chiudendo a Montecitorio i lavori del convegno 'Il progetto Imec (Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa): l'Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro', organizzato dal dipartimento Esteri di Forza Italia.

"Abbiamo lasciato la 'Via della Seta' - ha ricordato il ministro - non perche' non siano importanti le relazioni commerciali con la Cina, abbiamo continuato ad averne, ad avere ottimi rapporti, pero' non possiamo essere parte di una strategia che e' diversa dalla nostra, politica e commerciale, quindi e' politicamente, economicamente, piu' utile seguire il percorso della 'Via del Cotone'. Siamo gia' al lavoro, con tutte le missioni che stiamo facendo e le relazioni che siamo intessendo con i Paesi che verranno attraversati da queste infrastrutture".

Il progetto illustrato a Montecitorio indica l'Italia e il sistema portuale e ferroviario di Trieste come snodo naturale delle infrastrutture previste.

