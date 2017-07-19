Export: Tajani, Mercosur e accordo con India permettono ottimismo per futuro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Secondo i dati da 'gennaio a novembre (2025) siamo gia' al +3,1%' per le esportazioni italiane: 'Riguardano sia l'area dell'Unione con un +4,1% sia quella dell'Extra Ue che e' a +2,1%. Se consideriamo le situazioni internazionali mi pare che possiamo essere piu' che soddisfatti', ha sottolineato Tajani. 'In giro per il mondo e anche all'interno dell'Unione europea, si parla sempre piu' del nostro modello di export fondato sulla forza delle nostre Pmi. Siamo la quarta potenza esportatrice del mondo e dobbiamo fare tutto cio' che e' possibile per mettere a sistema tutto cio' che noi abbiamo', ha continuato Tajani, ricordando - in questa direzione - 'la riforma del ministero degli Esteri' con la creazione di 'una nuova direzione generale destinata a occuparsi della crescita che riassume un po' la strategia di diplomazia per un'azione per l'export che abbiamo disegnato in questi anni' e 'i risultati sono positivi negli Stati Uniti +8% nonostante i dazi, l'India +7,6% e Medio Oriente +8%'.

Fla-

(RADIOCOR) 27-01-26 16:10:30 (0488) 5 NNNN