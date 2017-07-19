Export: Tajani, +3,1% nel 2025, per 2026 vogliamo fare ancora meglio

'Dati dicono che siamo su strada giusta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - 'I dati del 2025 ci dicono che la strada e' quella giusta: +3,1% per il nostro export. Nel 2026 vogliamo fare ancora meglio'. Abbiamo in cantiere tante iniziative per la crescita e l'internazionalizzazione. Penso ad esempio ai due business forum, a Shanghai e Miami, che organizzeremo tra aprile e maggio. Lo ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato ad un convegno organizzato da Assonime. 'Ho messo al centro del mio mandato un'articolata strategia di diplomazia della crescita per favorire l'export e l'internazionalizzazione dei nostri territori con l'obiettivo di raggiungere i 700 miliardi di export entro la fine della legislatura', ha ricordato sottolineando che 'per sostenere questa nostra azione ho lanciato il Piano d'Azione del Governo per l'export, per rafforzare la presenza delle imprese nei mercati extra-Ue a piu' alto potenziale. Ho dato precise indicazioni alle ambasciate e ai consolati di essere sempre piu' vetrine del saper fare italiano d'eccellenza nel mondo, un trampolino di lancio delle nostre imprese sui mercati esteri'.

