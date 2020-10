Export: Salzano (Simest), portiamo per mano aziende verso internazionalizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - "La dimensione della forza di Simest e' rappresentata dalla valutazione degli strumenti messi in campo dal governo da parte degli imprenditori. Su 1,3 miliardi di risorse stanziate a oggi siamo arrivati a richieste per 3,1 miliardi.

Registriamo un successo senza precedenti delle misure di finanza agevolata. Abbiamo studiato il punto di vista dell'imprenditore e le sue esigenze. La sintesi e': niente burocrazia e liquidita' immediata". Cosi' Pasquale Salzano, Presidente Simest, intervenendo al convegno del Sole 24 Ore e Financial Times 'Made in Italy: The Restart'. 'L'attivita' di Simest porta per mano le aziende nel percorso di internazionalizzazione, con un pacchetto di misure che rafforzano le Pmi nella loro vita all'estero", ha aggiunto Salzano.

