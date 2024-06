Export: Sace, nel Mezzogiorno 68,3 mld euro nel 2023, I trim 2024 +5,8%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Nel 2023 il Mezzogiorno, secondo il Doing Export Report 2024 di Sace, ha esportato beni per un valore di euro68,3 miliardi (circa l'11% dell'export italiano) in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente, dinamica migliore del dato a livello nazionale rimasto stazionario. Nel primo trimestre 2024 (ultimo dato disponibile) e' proseguito il trend positivo, grazie a una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: un'ottima performance se confrontata con quella negativa nazionale (-2,8%). La Campania (+29,2%) lo scorso anno ha trainato le vendite all'estero del Mezzogiorno con un valore di beni esportati pari a 22 miliardi di euro. Seguono Sicilia con 14 miliardi di euro, nonostante il calo del 16,6% ascrivibile in particolare ai raffinati, Puglia e Abruzzo (10,1 mld di euro entrambe) e Sardegna (6,8 mld). Livelli piu' contenuti per Basilicata (3 mld di euro), Molise (1,2 mld) e Calabria(0,9 mld).

