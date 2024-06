Export: Sace, in Centro Italia circa 112 mld di euro, I trim 2024 -10,4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Nel 2023 il Centro Italia ha esportato beni per un valore di circa 112 miliardi di euro (il 18% dell'export italiano), registrando un calo del 3,1% rispetto all'anno precedente, a fronte di una stabilita' dalla dinamica a livello nazionale, secondo il Doing Export Report 2024 di Sace. Il primo trimestre 2024 ha visto una contrazione del 10,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, andamento inferiore rispetto a quello dell'export italiano (-2,8%). La Toscana e' la prima regione dell'area per valore esportato (57miliardi) e l'unica ad aver registrato una performance positiva lo scorso anno (+4,7%). Seguono Lazio (29,1 mld), Marche (20,1 mld) e Umbria (5,6 mld). Per quanto concerne la composizione settoriale, la contrazione dell'export del Centro Italia registrata nel 2023 e' stata condizionata dai cali segnati dalle vendite di farmaceutica (-5,7%), su cui pesa in particolare la performance del Lazio, tessile e abbigliamento (-5,6%), dovuto principalmente alla flessione della Toscana, e prodotti in metallo (-20,2%).

