Export: Picchi (Sace), e' vero driver di crescita, obiettivo aumentarlo ancora

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - 'L'Italia e' un Paese che cresce via export, che e' il vero driver di crescita. E' il punto che bisogna avere ben chiaro.

Nonostante tutto, le nostre imprese hanno portato l'Italia a essere il quarto esportatore al mondo. La missione di Sace e' accompagnare queste imprese e aiutarle a esportarle ancora di piu''. Lo ha affermato il presidente di Sace, Guglielmo Picchi, in occasione della presentazione della Mappa dell'Export 2026, sottolineando che 'Sace dovra' intensificare sempre di piu'' la sua attivita' e 'sostenere queste imprese'. Per farlo, ha ricordato Picchi, 'da Governo e Mef sono state messe ingenti risorse a disposizione di Sace per il sistema imprese, abbiamo tutti gli strumenti per fare bene e accompagnare questa crescita', che deve passare anche per un rafforzamento interno delle imprese italiane.

Fla-

(RADIOCOR) 26-02-26 10:03:18 (0272) 5 NNNN