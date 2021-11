Export: Moretta (commercialisti), pronti a supportare aziende all'estero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 nov - 'Il balzo in avanti dell'export nel nostro Paese e' un dato molto significativo e spiega come il ministero degli Esteri e le agenzie ad esso collegate stanno rafforzando il 'Made in Italy'. In questo contesto, i commercialisti partecipano volentieri alla concertazione, accompagnando le imprese all'utilizzo delle risorse messe a disposizione. Il Pnrr rappresenta la grande opportunita' per il rilancio, in maniera decisa, del nostro Paese con una particolare attenzione al mezzogiorno'. Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, nel corso della conferenza 'Il Pnrr a sostegno dell'export', evento al quale hanno preso parte, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri, e Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale. 'Siamo disponibili a promuovere iniziative di diffusione degli strumenti messi a disposizione di commercialisti e aziende - ha aggiunto Moretta - e ho particolarmente apprezzato la proposta di Confindustria Venezia che sostiene la possibilita' di promuovere joint venture tra imprese del Nord e pmi del Mezzogiorno, rendendo piu' competitivo il brand Made in Italy nel mondo".

Com-Cel

