Export: Istat, nel primo trimestre +13,1% al Sud, contenuto al Nord

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - Nel primo trimestre, si stima una crescita congiunturale dell'export per tutte le ripartizioni territoriali. L'aumento congiunturale e' del 13,1% per il Sud e Isole, per il Centro del 7,2%, per il Nord-ovest dell'1,5% e per il Nord-est dello 0,8%. La crescita tendenziale dell'export nazionale in valore (+1,3%) e' sintesi di dinamiche territoriali differenziate: per il Centro +13,8%, per il Sud +7,1%, per il Nord-ovest +1,3%; per il Nord-est -2,4% e per le Isole -19%. Lo rileva Istat. Le Regioni con incrementi tendenziali piu' marcati sono: Toscana +30,2%, Abruzzo +23,5%, Liguria +20,8%, Basilicata +18,2% e Marche +15,5%; le flessioni piu' ampie in Friuli-Venezia Giulia (-35,4%), Sardegna (-21,1%), Sicilia (-18,1%), Valle d'Aosta (-13,3%) e Lazio (-11,4%).

bab

(RADIOCOR) 11-06-26 10:42:15 (0239) 5 NNNN