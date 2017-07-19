Export: Istat, nel primo trimestre +13,1% al Sud, contenuto al Nord -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - Nei primi tre mesi, l'aumento delle esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti dalla Toscana spiega per 2,7 punti percentuali la crescita su base annua dell'export nazionale; ulteriori contributi positivi, entrambi pari a 1,1 punti percentuali, derivano dalle maggiori vendite di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, da Veneto e Marche e dalle maggiori esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Abruzzo e Lombardia. All'opposto, la contrazione delle vendite di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, da Friuli-Venezia Giulia e Lazio fornisce un contributo negativo di 2,0 punti percentuali. Nel primo trimestre, i contributi positivi maggiori all'export nazionale derivano dall'aumento delle vendite della Toscana verso Svizzera (+537,3%) e Cina (+104,4%) e di Veneto (+56,2%), Abruzzo (+68,3%) e Marche (+199,0%) verso gli Stati Uniti. Gli apporti negativi piu' ampi, invece, provengono dal calo delle vendite del Friuli-Venezia Giulia verso Stati Uniti (-82,7%) e Germania (-65,7%), della Campania verso la Svizzera (-29,5%) e della Toscana verso la Turchia (-63,4%). Nell'analisi provinciale dell'export, si segnalano le performance positive di Arezzo, Venezia, Firenze, Varese e Massa-Carrara; i contributi negativi piu' ampi derivano da Trieste, Roma, Frosinone, Palermo e Lodi.

bab

(RADIOCOR) 11-06-26 10:42:56 (0240) 5 NNNN