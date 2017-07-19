Export: Istat, cresce in secondo trimestre, solo Centro in calo (-1,6%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Nel secondo trimestre, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali, a esclusione del Centro (-1,6%). L'aumento congiunturale e' piu' ampio per il Sud e Isole (+6,5%), piu' contenuto per il Nord-est (+3,1%) e il Nord-ovest (+2,9%). Nel periodo gennaio-giugno 2026, l'export nazionale in valore mostra una crescita sostenuta (+4,5%) e diffusa a livello territoriale: l'aumento delle esportazioni e' marcato per il Centro (+11,9%) e per le Isole (+8,8%), di poco inferiore alla media nazionale per il Nord-ovest (+4,3%), piu' contenuto per il Sud (+3,8%) e il Nord-est (+1,9%). Lo rileva Istat. In sei mesi le regioni italiane che registrano gli incrementi tendenziali piu' marcati dell'export in valore sono: Basilicata (+29,5%), Toscana (+23,8%), Puglia (+15,2%) e Sardegna (+11,6%); cali per Friuli-Venezia Giulia (-9,6%), Lazio (-6,8%), Valle d'Aosta (-5,7%) e Campania (-4,6%).

bab.

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