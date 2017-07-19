Export: Istat, cresce in secondo trimestre, solo Centro in calo (-1,6%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Nello stesso periodo, l'aumento delle esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti dalla Toscana spiega per 2,4 punti percentuali la crescita su base annua dell'export nazionale; un ulteriore contributo positivo di 1,2 punti percentuali deriva dalle maggiori vendite di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, da Veneto e Marche e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana e Lombardia. Per contro, la riduzione delle vendite di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici dalla Toscana, di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Campania e Lazio e di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, da Friuli-Venezia Giulia e Lazio fornisce un contributo negativo di 1,6 punti percentuali alla variazione dell'export. Nel primo semestre, i contributi positivi maggiori alla crescita tendenziale dell'export nazionale derivano dall'aumento delle vendite della Toscana verso Svizzera (+434,1%), Cina (+136,4%) e Stati Uniti (+13,7%), del Veneto verso Stati Uniti (+31%) e della Lombardia verso Svizzera (+17%) e Paesi Bassi (+23,8%).

Gli apporti negativi piu' ampi, invece, provengono dal calo delle vendite del Friuli-Venezia Giulia verso gli Stati Uniti (-67,2%), della Campania verso la Svizzera (-31,3%) e della Toscana verso Turchia (-61,6%) e Spagna (-31,4%).

Nell'analisi provinciale dell'export, si segnalano le performance positive di Arezzo, Venezia, Gorizia, Torino e Milano; i contributi negativi piu' ampi derivano da Trieste, Roma, Napoli, Frosinone e Palermo.

bab

(RADIOCOR) 11-09-26 11:53:31 (0289) 5 NNNN