Export: Ferro (Ice), dopo fase emergenza Made in Italy e' gia' ripartito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - Dopo l'emergenza Covid l'export italiano e' "in una fase di "convalescenza che sara' lunga" ma gia' ci sono le condizioni per dire che il sistema del Made in Italy "e' ripartito".

Cosi' il presidente dell'Ice, Carlo Ferro, intervenendo al convegno "Made in Italy: the restart" di Sole 24 Ore e Financial Times. "Nelle ultime tre settimane abbiamo inaugurato dodici eventi fieristici internazionali per otto settori, in sette citta'", ha detto Ferro secondo anche "la sequenza del dato congiunturale dei mesi di maggio, giugno e luglio "dell'export "e' confortante del fatto che abbiamo questa conversazione in un momento di ripartenza".

