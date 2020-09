Export: Di Maio, c'e' volonta' di fare squadra, Patto merita piu' risorse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - 'Stasera ho visto intervenire una squadra: Camere di commercio, Regioni, enti attuatori, Farnesina, presidente del Consiglio. C'e' una volonta' di fare squadra su questo Patto che merita un investimento ancora piu' grande nel 2021'. Cosi' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell'intervento con cui ha chiuso la tappa romana, che ha riguardato Lazio e Toscana, del roadshow del Patto per l'export

Per Di Maio e' fondamentale 'abbattere i muri della burocrazia e della poca informazione. E da questo ultimo punto di vista le Camere di Commercio, che sono radicate nel mondo delle imprese e ne parlano il linguaggio, sono fondamentali'. Il capo della diplomazia ha anche rimarcato la 'grande sfida del cambiare il modo di comunicare all'estero', ricordando la gara da 50 milioni per il nation branding 'fatta in tempi da record', con l'obiettivo di "comunicare un Made in Italy personalizzato Paese per Paese"

I dati forniti nel corso dell'incontro, fra cui quelli di Ice 'dimostrano che gli strumenti in campo stanno funzionando', il che genera 'un'aspettativa enorme'. Ora sara' fondamentale la partita delle risorse: 'Non dobbiamo perdere il motore dell'export e del turismo - ha sottolineato Di Maio -

Rappresentavano rispettivamente il 32% e il 15% del nostro Pil pre-Covid'. Da un lato ci saranno le risorse del Recovery Fund ma contemporaneamente 'dobbiamo agire per tempo con la Legge di bilancio, che puo' garantire i fondi nazionali per rifinanziare gli strumenti' a sostegno delle imprese esportatrici.

fil

(RADIOCOR) 09-09-20 19:46:14 (0582) 5 NNNN