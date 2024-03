Export: Cgia, Milano esporta quanto la Toscana e il doppio del Lazio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar - Secondo la Cgia il nostro 'Made in Italy' rimane una garanzia di successo, non solo nell'export, anche se e' una condizione necessaria ma non sufficiente per l'efficacia delle strategie di internazionalizzazione delle imprese. Per quanto riguarda poi chi stabilisce se un prodotto italiano e' esportabile oppure no, l'ufficio studi sottolinea come nella stragrande maggioranza dei casi i titolari di una azienda decidono di internazionalizzarsi perche' hanno colto l'importanza di vendere all'estero per aumentare la marginalita' e credono nel proprio prodotto, perche' rispecchia l'italianita' che in tutto il mondo e' apprezzata per la qualita', il gusto, il design, la bellezza e la cura dei dettagli. Specificita', quelle appena richiamate, che caratterizzano i beni realizzati dalle 123 mila imprese italiane che esportano.

Lab-com

