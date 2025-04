Expo Osaka: Vattani, Padiglione Italia racconta un paese che innova e costruisce

Asia mercato decisivo per imprese italiane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - "Il nostro padiglione, disegnato dall'architetto Mario Cucinella, e' un racconto di un'Italia che costruisce, che innova e che lo fa con un messaggio chiaro l'arte rigenera la vita". Cosi' il Commissario Generale per l'Italia a Expo Osaka 2025 Mario Vattani nel suo intervento all'inaugurazione ufficiale del padiglione Italia. "Ringrazio i rappresentanti del Sistema Italia, Ice, Sace, Simest, Cdp, Confindustria e con loro tutti i nostri partner, non ultima la fondazione Italia-Giappone e i nostri fondamentali, importantissimi, preziosi sponsor. Insieme siamo riusciti a costruire una rete efficace a sostegno delle nostre imprese che vogliono presentarsi in Asia che per noi italiani e' un mercato decisivo".

