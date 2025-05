Expo Osaka: Vattani, occasione per permettere crescita export italiano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - 'Con il Padiglione Italia a Osaka attiriamo l'attenzione del pubblico e dei media - con opere come l'Atlante, Boccioni, Caravaggio portato dalla Santa Sede - e possiamo fare incontri B2B. In questo periodo abbiamo organizzato piu' di 80 eventi, oltre 120 aziende si sono incontrate in questo padiglione e questo si accelerera' nei prossimi mesi', ha continuato Vattani, spiegando che 'ogni settimana il padiglione cambia, le Regioni si raccontano, con un riferimento alla cultura, al Made in Italy, alla ricerca, al sistema universitario e su 20 Regioni, 18 hanno aderito al nostro progetto'. Inoltre, si sta operando anche sul fronte degli investimenti, tanto che all'Expo, 'ogni Regione si presenta con un testimonial, grandi aziende giapponesi che hanno investito in Italia.

Presentarsi in Asia come partner di aziende giapponesi, ci assicura visibilita' come paese di possibili investimenti anche dal resto dell'Asia' e in questo quadro, 'vedo un paese che si muove in sinergia', ha concluso Vattani.

