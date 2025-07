Expo Osaka: Padiglione Italia, bilancio record nei primi tre mesi -2

207 le delegazioni ufficiali in visita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 lug - Il Padiglione Italia, spiega inoltre la nota, in un contesto come il Giappone dove l'attenzione al dettaglio e' altissima, e' tra i piu' richiesti e visitati anche dalle delegazioni istituzionali ed economiche. Nei primi tre mesi, sono state 207 le delegazioni ufficiali in visita presso il Padiglione Italia: 101 delegazioni imprenditoriali, di cui 28 italiane e 73 giapponesi, a cui si aggiungono 106 visite di delegazioni istituzionali e culturali di cui 17 italiane, 50 giapponesi e 39 internazionali. Importante anche il ruolo delle regioni; il Padiglione Italia, grazie alla partnership con la Conferenza delle Regioni, vede una partecipazione record di ben 18 regioni su 20. Le Regioni cambiano il volto del Padiglione, di settimana in settimana, allestendo la zona dei territori con opere concrete e installazioni multimediali.

Sono 12 inoltre in totale gli accordi e i memorandum d'intesa siglati e annunciati tra universita', centri di ricerca, camere di commercio e realta' della societa' civile. Oltre al memorandum commerciale tra la Camera di Commercio di Roma e quella di Osaka, vengono ricordati tra gli altri il memorandum tra il Palazzo del Fumetto di Pordenone e Kyoto International Manga Museu; l'Accordo di partenariato tra la scuola IIS Galileo Galilei di Jesi (ITA) e la scuola Kogakkan High School di Ise (JPN); l'Agreement Erasmus+ tra l'IIS Einstein Nebbia e il partner Erasmus+ Giappone, Ristorante Casareccio di Hyogo; l'accordo tra le Universita' della citta' di Shimonoseki e l'Universita' di Siena.

