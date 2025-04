Expo Osaka: Padiglione Italia apre le sue porte, 'L'arte rigenera la vita' -2

Vattani, promuovera' eccellenze Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - "Il Padiglione Italia e' il risultato di un lavoro corale, che ha impegnato per mesi tutti gli attori principali del Sistema Paese" - ha dichiarato il Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Amb. Mario Vattani - "Expo 2025 Osaka e' il palcoscenico globale per aggiornare l'immagine dell'Italia in Giappone, in Asia e nel mondo e promuovere le sue eccellenze.

Valorizziamo tutto il bello dell'Italia in una manifestazione che richiamera' un pubblico stimato in oltre 30 milioni di visitatori". Presente alla Cerimonia di apertura S.E.R.

Monsignor Rino Fisichella, Pro-prefetto per l'Evangelizzazione e Commissario Generale del Padiglione della Santa Sede a Expo 2025 Osaka, ospitato per la prima volta nella storia dell'Expo all'interno del Padiglione Italia con una sezione dedicata. Svelata per l'occasione 'La Deposizione' (1604), capolavoro del Caravaggio proveniente dai Musei Vaticani.

