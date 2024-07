Expo Osaka: Confindustria, intesa con commissario per partecipazione imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - 'Identificare progetti da coinvolgere, in stretto raccordo con le associazioni del sistema, privilegiando quelli piu' significativi in relazione all'area Asia-Pacifico e ai paesi considerati strategici, creare momenti di incontro e condivisione con le imprese associate, con gli enti, le istituzioni, le accademie con cui il commissariato ha instaurato accordi di collaborazione, promuovere, in partnership con il sistema pubblico, l'organizzazione di missioni outgoing in Giappone e incoming per avviare collaborazioni dirette con enti e operatori dell'area e favorire i contatti delle imprese italiane con le controparti di interesse. Questi alcuni degli obiettivi del Protocollo d'Intesa firmato oggi con il commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, che ci vedra' impegnati per i prossimi mesi nel definire un piano condiviso di attivita' per facilitare l'aggregazione di risorse e competenze nel mondo imprenditoriale italiano, in cui le aziende saranno le vere protagoniste, in relazione ai temi e ai progetti della partecipazione italiana a Expo 2025', ha affermato la vice presidente di Confindustria, Barbara Cimmino. 'Per un semestre il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka sara' uno strumento efficace per promuovere le nostre eccellenze in Giappone e in Asia, regione caratterizzata da mercati giovani e in forte crescita' ha commentato il commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, aggiungendo che 'oltre a spazi dedicati nei quali e' possibile presentare progetti e organizzare eventi, le imprese che verranno a Expo si troveranno supportate dai servizi offerti da una rete di istituzioni e associazioni di categoria con le quali in questi mesi abbiamo stretto accordi di collaborazione. La partnership con Confindustria e' un elemento importante di questo percorso di internazionalizzazione'. Per Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice: 'L'Expo 2025 Osaka e' un evento che unisce promozione e sviluppo del Made in Italy, che rappresentano le principali attivita' dell'Agenzia Ice. L'Esposizione universale e' infatti una vetrina unica per le produzioni italiane e per la crescita delle esportazioni, non solo nel mercato locale ma anche in Giappone e in tutto il Continente asiatico. Agenzia Ice attraverso la sua rete di uffici potrebbe contribuire all'Expo di Osaka organizzando l'incoming di operatori e buyer qualificati con l'obiettivo di creare momenti di business matching e porre le basi per un ulteriore sviluppo delle aziende italiane nell'area. In Giappone l'Export Made in Italy nel 2023 ha raggiunto gli 8 miliardi di euro composto da prodotti di eccellenza dal punto di vista della qualita', dell'innovazione e della tecnologia con grandi prospettive di crescita. Expo 2025 Osaka sara' quindi un'occasione da non perdere per capitalizzare la capacita' di attrazione del Made in Italy attraverso il contributo che tutto il Sistema Paese, rappresentato da Ice, Sace, Simest e Cdp, insieme al grande impegno del Governo, offrira' alle aziende e alle associazioni che vi parteciperanno. Il migliore ambasciatore all'Expo delle cose belle e ben fatte in Italia: il Made in Italy'.

Expo 2025 si terra' a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sotto il tema 'Disegnare la societa' del futuro per le nostre vite'. L'Italia si presenta con un Padiglione disegnato dall'architetto Mario Cucinella che ha come slogan 'L'Arte rigenera la vita'. Sono previsti oltre 30 milioni di visitatori. Questa Esposizione universale sara' un'importante opportunita' di promozione integrata per le aziende italiane nell'area dell'Asia-Pacifico nel quale presentare 'lo stato dell'arte' del nostro Paese: dal design all'agroalimentare, dalla moda alla tecnologia, dalle infrastrutture e dall'urbanistica all'energia, dalla scienza all'industria con approfondimenti su aerospazio, robotica, scienze della vita e alta tecnologia fino alla farmaceutica e al biomedicale.

