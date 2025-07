Expo Osaka 2025: Matteo Salvini in visita al Padiglione Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 lug - E' iniziata la missione istituzionale in Giappone del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Dopo una prima tappa a Tokyo, martedi' 8 luglio il ministro sara' a Osaka, sede dell'Expo 2025, in programma fino al 13 ottobre e dedicata al tema 'Progettare la societa' futura per le nostre vite'. Nel corso della giornata, Salvini visitera' diversi padiglioni, tra cui, protagonista, quello italiano, progettato da Mario Cucinella e ispirato alla citta' ideale rinascimentale. Al suo interno, opere iconiche come l'Atlante Farnese, fogli del Codice Atlantico e capolavori di Caravaggio dialogano con l'innovazione, la scienza e l'arte contemporanea. Il Padiglione ospita anche una visitor experience immersiva curata dal MIT: 'L'Italia che costruisce - una storia di Persone e Natura'. Un viaggio virtuale dalle Alpi alla Sicilia attraverso gli elementi naturali e grandi opere infrastrutturali, visioni architettoniche e interventi strategici, tra cui la Torino-Lione, il MOSE, il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Alle ore 16 locali, Salvini sara' ospite d'onore all'evento 'Italia e Giappone: un ponte tra Europa e Asia per la mobilita' del futuro', occasione di confronto tra istituzioni, imprese e operatori della mobilita' dei due Paesi, per rafforzare il dialogo strategico sulle infrastrutture e le connessioni globali, e sulle sfide del prossimo futuro.

