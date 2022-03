Expo Dubai: Regione Abruzzo getta le basi per produzione idrogeno verde

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - La Regione Abruzzo ha gettato le basi, con una normativa ad hoc, per un percorso per la produzione di idrogeno verde. Lo ha spiegato Antonio Morgante, direttore generale dell'Agenzia regionale per le attivita' produttive (Arap), che tra le altre cose gestisce le aree industriali d'Abruzzo, nel partecipare alla prima delle due missioni nell'ambito dell'Expo a Dubai: la prima che si concludera' domani sulle energie rinnovabili, in particolare sull'idrogeno, con la partecipazione al summit mondiale sulla tematica, la seconda, dal 19 al 24 marzo, sulla logistica. 'La Regione Abruzzo ha scelto l'Arap come partner per l'individuazione degli stabilimenti dove avviare nella fase successiva, la produzione di idrogeno verde - ha detto il Dg - Oltre al Pnrr, ulteriore punto di forza della nostra regione e' rappresentato dall'istituzione delle Zes, le zone economiche speciali tra le prime partite in Italia, che garantiranno agevolazioni e defiscalizzazione per gli investitori, anche sul fronte sempre piu' strategico delle energie rinnovabili'.

Dca

(RADIOCOR) 15-03-22 17:47:47 (0575)ENE,PA 5 NNNN