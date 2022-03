Expo Dubai: Abruzzo, dal 14 al 16 marzo protagonista con idrogeno e logistica

Rinnovabili ancor piu' strategiche per autonomia energetica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - 'La Regione Abruzzo e' pronta a Dubai a confermare il suo essere all'avanguardia sul fronte dello sviluppo delle energie rinnovabili, sensibilita' che in questa delicata e tragica fase storica assume un valore ancor piu' significativo, nella prospettiva di renderci indipendenti dal gas russo'. Presenta cosi' l'assessore regionale Nicola Campitelli, con deleghe ad Ambiente ed Energia, le missioni della Regione Abruzzo, con braccio operativo individuato nell'Agenzia regionale per le attivita' produttive (Arap), all'Expo Dubai 2020, dal 14 al 16 marzo e, a seguire, dal 21 al 23 marzo prossimi, con l'obiettivo di presentare il brand abruzzese, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e della logistica, nella importante vetrina mondiale, con prodotti, tecnologie e know how presso potenziali fruitori e acquirenti. 'l'Abruzzo e' gia' all'interno di una rete internazionale di operatori del settore energetico che favorira' lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in primis l'idrogeno verde. Sono certo che del lavoro di questi giorni beneficeranno le future generazioni e con il nostro contributo cerchiamo di garantire ai nostri figli un futuro di prosperita' e di pace', ha sottolineato Campitelli.

Dca

(RADIOCOR) 14-03-22 09:15:57 (0173)ENE,PA 5 NNNN