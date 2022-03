Expo Dubai: Abruzzo, avviati contatti con Qatar e Brasile su energie rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Avviati diversi contatti per attrarre investimenti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili in Abruzzo: nel corso di incontri piu' ristretti e finalizzati l'Agenzia regionale abruzzese per le attivita' produttive ha avviato una interlocuzione con players brasiliani e del Qatar, interessati a valutare investimenti nel settore delle energie rinnovabili in Abruzzo. Intensificati anche i rapporti con Saipem, colosso italiano del settore, per eventuali partnership pubblico-privato. E' uno dei risultati della missione all'Expo di Dubai nell'ambito delle energie rinnovabili, in particolare l'idrogeno, promossa dalla Regione Abruzzo attraverso il braccio operativo dell'Agenzia regionale abruzzese per le Attivita' produttive (Arap).

Dca

(RADIOCOR) 16-03-22 19:01:31 (0621)ENE,PA 5 NNNN