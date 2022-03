Expo Dubai: Abruzzo, a maggio convention Arap-DII desert energy su idrogeno verde

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Una convention in Abruzzo entro il prossimo mese di maggio con i vertici DII desert energy, network pubblico-privato sul fronte delle energie rinnovabili, di cui l'Azienda regionale delle attivita' produttive (Arap) e' appena diventata socia.

L'occasione per cominciare a ragionare in modo concreto con le imprese del territorio, sulla costruzione di una filiera dell'idrogeno regionale dalla componentistica alla logistica, per arrivare alla produzione del vettore da fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico, e alla successiva distribuzione e utilizzo. L'annuncio, per voce del direttore generale Arap, Antonio Morgante e del ceo di DII, Cornelius Matthes, e' arrivato a conclusione della missione all'Expo di Dubai nell'ambito delle energie rinnovabili, in particolare l'idrogeno, promossa dalla Regione Abruzzo attraverso il braccio operativo dell'Arap. Giudicata positiva la tre giorni dedicata proprio all'idrogeno verde a cui hanno aderito 23 tra imprese ed enti: la prossima missione, dedicata alla logistica, e' in programma dal 19 al 24 marzo prossimi.

