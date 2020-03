Expo Dubai 2020: procedono lavori, pubblicato bando Invitalia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar- I lavori per la costruzione del Padiglione Italia vanno avanti presso il grande cantiere dell'Expo 2020 a Dubai, in linea con il cronoprogramma e tra misure di sicurezza aggiornate per assicurare l'apertura dei battenti quando l'Esposizione Universale prendera' il via il 20 ottobre. Per il prosieguo dei lavori sono state allestite apposite strutture per la pulizia delle mani e realizzate stazioni di isolamento e quarantena per i casi sospetti. Inoltre, sono previste la misurazione della temperatura degli operai ogni mattino e la limitazione al numero di persone coinvolte negli incontri in spazi chiusi. E' stata completata la fase relativa alla realizzazione delle fondazioni e iniziano a vedersi le prime strutture in acciaio che raggiungeranno i 27 metri di altezza del Padiglione e ne esalteranno la verticalita': il loro completamento e' previsto entro aprile. Invitalia ha pubblicato la procedura di gara per i servizi di organizzazione e produzione eventi, di ingaggio artisti e testimonial, di accoglienza del pubblico nel Padiglione Italia e di gestione di attivita' operative. Per presentare le offerte c'e' tempo fino al 15 aprile. Lo comunica Invitalia.

