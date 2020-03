Expo Dubai 2020: procedono lavori, pubblicato bando Invitalia -2

Grande occasione di rilancio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Il mese di maggio sara' cruciale per l'avanzamento con la posa dei gusci di copertura che daranno finalmente alla casa italiana a Dubai un tetto destinato a diventare il piu' grande tricolore realizzato nella storia del nostro Paese. La consegna dei materiali di costruzione provenienti dall'Italia avviene con regolarita' nonostante le limitazioni recentemente introdotte nel traffico aereo in entrata e uscita dagli Emirati Arabi Uniti. Questo, insieme all'avanzamento dei lavori per il Padiglione, costituisce una testimonianza tangibile della vitalita' del sistema produttivo italiano pur in presenza dell'attuale emergenza sanitaria e indica come l'Expo 2020 rappresenti ancora di piu' una grande occasione di rilancio e una preziosissima possibilita' di affermazione a livello internazionale per il nostro Paese. Sono stati siglati molti accordi con le aziende partner e, dopo le prime merci arrivate nei mesi scorsi, dalla prossima settimana il flusso iniziera' a farsi piu' intenso rendendo realta' l'idea coltivata fin dai primi passi di un edificio fortemente dimostrativo delle eccellenze italiane. Ieri, in una riunione in teleconferenza il comitato di indirizzo dei192 Paesi partecipanti, il Bureau International des Exposistions (BIE) ed i responsabili di Expo 2020 Dubai hanno discusso della prosecuzione dei lavori nei Padiglioni nazionali e in quelli tematici nonche' il monitoraggio costante dell'impatto globale del Covid-19. Dalla riunione e' emerso un messaggio di unita' e solidarieta' di fronte alla crisi globale da Covid-19 nonche' la volonta' di proseguire insieme, con le misure di sicurezza necessarie la marcia verso Expo 2020. La facciata del nostro Padiglione a Dubai, costituita interamente da corde nautiche in plastica riutilizzata, e' in fase di produzione in Italia e sara' installata a giugno completando l'involucro esterno della struttura. A luglio sara' chiusa la prima fase di realizzazione, dedicata alle finiture interne fatte di materiali organici e innovativi che rappresentano le eccellenze delle aziende italiane e che prepareranno il Padiglione al rush finale della fase allestitiva.

Bab

(RADIOCOR) 19-03-20 15:06:34 (0435) 5 NNNN