Expo 2025 Osaka: lunedi' a Roma la presentazione del Padiglione Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - Grazie a i circa 150 Paesi partecipanti e i 28,2 milioni di visitatori attesi - viene rimarcato nel sito del Commissariato generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka - per sei mesi (13 aprile-13 ottobre 2025) la citta' giapponese "si trasformera' in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sui temi dell'Esposizione Universale".

'Progettare la societa' futura per le nostre vite' e' il tema scelto per l'evento.

Per quanto riguarda le imprese italiane, secondo uno studio del Politecnico di Milano, Expo 2025 Osaka potra' portare a un aumento del 20% in piu' sullo scambio esistente del nostro export, per un valore commerciale di circa 600 milioni annui.

