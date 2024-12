Expat: Fond. Nordest, giovani italiani felici, ottimisti, oltre 50% benestante -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 dic - Rispetto ai coetanei, secondo l'indagine di Fondazione Nord Est, ben il 56% definirebbe il suo tenore di vita alto, il 7,1% basso, il 36,7% nella media e solo lo 0,3% non sa valutarlo. Riguardo alla sistemazione, il 33,5% vive con altri tra studenti,colleghi, coinquilini, e piu' o meno la stessa quota vive con la propria famiglia, compagna e figli, (circa un punto percentuale in meno) mentre c'e' un divario enorme tra i giovani che restano in Italia e quelli che vivono all'estero sul fronte della condivisione della casa con la famiglia di origine: all'estero solo un giovane su otto risiede con i genitori, rispetto al quasi 50% dei residenti nel nostro Paese. E oltre il 21% dei giovani vive all'estero da solo. Rispetto ai motivi per cui si risiede all'estero, un giovane su cinque lo sta facendo per studiare, tre su quattro lavorano mentre solo circa il 3% degli intervistati dichiara di essere senza un impiego, il 4% ha un'occupazione discontinua, saltuaria. Frequentano un corso universitario, un master, o un corso post universitario o hanno una borsa di studio il 19% dei giovani. Tra gli occupati, piu' di nove su dieci sono dipendenti mentre solo nel 5% dei casi sono autonomi o imprenditori. E nello studio si sottolinea come tra i lavoratori dipendenti quasi la meta' e' impiegata in quelle attivita' (operaio specializzato e semi-specializzato, impiego senza qualifica, tecnici, impiegati qualificati nei servizi) per le quali le imprese italiane non trovano candidati. I dirigenti sono infatti il 6% e quelli che svolgono una professione intellettuale sono il 13%. La maggioranza sono impiegati, piu' di 3 su 10, seguono i servizi e le professionie tecniche pari merito (14%). Ma una quota significativa e' rappresentata da operai specializzati (12%) e sono solo pari a due punti percentuali quelli semispecializzati. Mentre svolge una professione non qualificata il 5%. E, sottolinea lo studio, la maggioranza dei giovani lavora in condizioni di vita e di lavoro che ritiene migliori.

