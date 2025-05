Ex-Ilva: Boccia (Pd), inaccettabile che il Governo taccia sul suo destino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - "Anche oggi in Aula, nel corso del question time, il Ministro Pichetto Fratin non si e' assunto alcuna responsabilita' sull'ex Ilva e non ha risposto alle domande che gli abbiamo posto e che stanno rivolgendo al Governo da settimane i media, come la Gazzetta del Mezzogiorno, sul futuro dello stabilimento, dal quale, non solo in Puglia, dipendono migliaia di lavoratrici e lavoratori e di imprese dell'indotto. Cosa e' accaduto davvero dopo l'incidente del 7 maggio? Cosa intende fare il Governo qualora Baku Still Company recedesse dagli impegni assunti? Il Governo pensa di poter nazionalizzare questa azienda, che rimane un punto di riferimento produttivo sostanziale per il Mezzogiorno e non solo? Sono tutte domande rimaste anche oggi senza risposta e cio' e' inaccettabile".

Lo dice Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd in Senato, che oggi e' intervenuto al question time nell'Aula di Palazzo Madama. "La solidarieta' del gruppo del Pd al Senato - ha sottolineato Boccia - va alle lavoratrici e ai lavoratori dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto che si ritrovano ancora una volta di fronte a un burrone". Boccia assicura che "noi continueremo a fare pressioni in tutte le sedi per chiarire il destino dell'ex Ilva, ancora fondamentale per migliaia di lavoratrici e lavoratori, per le loro famiglie, per le aziende e tutti i lavoratori dell'indotto".

