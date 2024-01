Ex-Ilva: Arpa Puglia, non superati valori PM10 dopo emissioni scorso 3 gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 gen - Le rilevazioni sulla qualita' dell'aria seguite alle emissioni di fumi avvenute mercoledi' scorso nell'impianto siderurgico di Taranto non hanno evidenziato un superamento del valore limite giornaliero di PM10 (50 g/m3). Lo rende noto un comunicato dell'Arpa Puglia precisando tuttavia che tali rilevazioni hanno evidenziato un valore di picco legati alle emissioni pari a 195 microgrammi per metro cubo di aria. "In tutte le altre centraline, sia interne che esterne allo stabilimento, gli andamenti degli inquinanti sono privi di variazioni anomale e non mostrano significative ricadute sulla qualita' dell'aria ambiente associabili all'evento emissivo", conclude la nota.

