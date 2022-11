Ex Metropolitan: la proprieta', norma citata da Regione non riguarda il progetto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 nov - In merito alla nota della Regione Lazio sul progetto dell'ex cinema Metropolitan, la proprieta' dell'immobile DM Europa precisa che: 'La Conferenza dei Servizi che ha dato il via libera al progetto di riqualificazione dell'ex cinema e' stata partecipata da una pluralita' di soggetti tra cui la Regione Lazio che ha contribuito, in fase di valutazione tecnica, con un parere favorevole al progetto. Successivamente l'organo politico della Regione ha invertito il suo parere, fermando il progetto e decidendo di non sottoscrivere l'accordo di programma, dopo ben 12 anni di iter burocratico. L'attuazione del progetto prevedeva un azione straordinaria, mentre la norma a cui fa riferimento la Regione nella nota odierna riguarda ipotesi diverse (Rigenerazione Urbana)'. La proprieta' dell'immobile DM Europa ha poi sottolineato che 'la decisione politica della Regione, oltre a privare Roma Capitale di 7 mln di oneri e a lasciare inoccupati 60 posti di lavoro, ha anche precluso la riapertura di 3 cinema: l'Apollo e l'Airone che sarebbero stati ristrutturati con i soldi derivanti dall'accordo di programma e la sala da 100 posti che sarebbe rinata accanto al nuovo spazio commerciale e data gratuitamente in comodato al Comune per 4 mesi l'anno.

Non si capisce dunque quale tutela della cultura avrebbe voluto applicare la Regione Lazio che con il suo parere negativo ha chiuso 2 cinema storici e la nuova moderna sala di Via del Corso'.

com-Dca

(RADIOCOR) 17-11-22 19:54:49 (0653)PA,IMM 5 NNNN