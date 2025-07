Ex Ilva: vertice al Mimit con Urso, Pichetto e Snam su approvvigionamento gas

In vista di tavolo 8 luglio su piano decarbonizzazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Vertice al Mimit sull'approvvigionamento energetico dell'ex Ilva nell'ambito del piano di decarbonizzazione. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin hanno presieduto un incontro tecnico alla presenza dell'amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi.

Nel corso della riunione - riporta una nota - sono state esaminate tutte le possibilita' di approvvigionamento di gas per gli stabilimenti dell'ex Ilva, sia in relazione alla realizzazione dei nuovi forni elettrici, sia degli impianti DRI (Direct Reduced Iron) essenziali per garantire l'autonomia strategica del nostro Paese.

Il vertice e' avvenuto in vista dell'elaborazione del Piano siderurgico nazionale e precede di pochi giorni la riunione non stop prevista per martedi' 8 luglio al Mimit, alla quale parteciperanno tutte le amministrazioni, nazionali e locali della Puglia, coinvolte nella sottoscrizione dell'Accordo di Programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto.

