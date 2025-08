Ex Ilva: verso rinvio a settembre dell'incontro sulla Cigs del 28 agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - L'incontro al ministero del Lavoro sulla cassa integrazione per i lavoratori di AdI in amministrazione straordinaria dovrebbe essere posticipato ancora una volta a settembre. E' quanto emerso dal tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. Di fronte a uno scenario definito 'estremamente volatile', la ministra Marina Calderone, secondo quanto appreso, ha detto che 'ad oggi abbiamo posticipato discussione Cigs al 28 agosto ma credo che avremo bisogno di qualche tempo in piu' perche' e' necessario comprendere meglio l'evoluzione della vertenza'. E in questo quadro, probabilmente si spostera' l'incontro ai primi di settembre. 'La ministra ci ha informato che l'incontro del 28 agosto verra' molto probabilmente aggiornato per la situazione di continui rimandi cui si sta assistendo', ha detto il segretario generale della Fim-Cisl uscendo da Palazzo Chigi.

