Ex Ilva: Urso, sentenza Milano tra le piu' restrittive d'Europa, ma la applicheremo

'Dovrebbero chiudere tutti gli stabilimenti europei' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 ago - "La sentenza riguarda un'Aia che ha disabilitato che e' tra le piu' restrittive d'Europa, conforme alle Bat e comprensivo di sistemi di aspirazione delle polveri presenti". Lo ha fatto rilevare il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interrogazione Pd sull'ex Ilva e sull' riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e la sentenza del Tribunale di Milano.

"Questa tipologia di Aia, piu' all'avanguardia in Europa sul piano sanitario, ce l'ha - ha sottolineato il ministro - soltanto un altro stabilimento in Europa. Ne sono attivi 22, di altiforni in Europa, che invece non applicano questo sistema cosi' avanzato. In pratica, se la sentenza della Corte di Appello fosse applicata a quegli stabilimenti europei, dovrebbero chiudere tutti. Secondo i dati disponibili, lo stesso parametro se applicato alle aree urbane industrializzate della Lombardia imporrebbe la chiusura di tutti gli stabilimenti industriali interessati della Lombardia. Noi pero' dobbiamo applicare la sentenza e quindi e' quello che faremo, quello che faranno i commissari".

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(RADIOCOR) 05-08-26 16:22:20 (0533)GOV 5 NNNN