Ex Ilva: Urso, sentenza Corte giustizia Ue si basa su dati superati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini 22 ago - 'Si', perche' la sentenza della Corte si basa su dati ormai superati'. Ribatte cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista a 'il Sussidiario.net', a domanda se il governo sia pronto all'ipotesi che la sentenza della Corte di Giustizia Ue possa portare al fermo dell'ex Ilva di Taranto. 'Sei mesi fa - rivendica - siamo riusciti a prendere il controllo dell'azienda, a pochi giorni dalla chiusura dell'ultimo altoforno che avrebbe compromesso tutti gli impianti. Abbiamo attivato tutte le procedure per la messa in sicurezza dello stabilimento e la ripresa produttiva e attivato gia' le procedure per l'assegnazione a nuovi player produttivi'.

