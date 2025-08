Ex Ilva: Urso, se polo Dri non si fara' a Taranto una alternativa e' Gioia Tauro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - 'Abbiamo deciso che da domani si insediera' un comitato tecnico al nostro ministero, che coordinera' i lavori insieme al ministero delle Infrastrutture, al ministero dell'Ambiente, al ministero dell'Economia, per capire cosa si possa fare a partire dall'ipotesi, ed e' solo una ipotesi, di realizzare qui (a Gioia Tauro) il polo nazionale del Dri, ove a Taranto - a cui spetta la prima scelta per motivi morali, storici ed economici e sociali - non ci fossero le condizioni. Questo potrebbe essere il sito alternativo, perche' fornirebbe tutte le condizioni necessarie alla competitivita' di quel polo che serve all'autonomia strategica del nostro paese'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della visita al porto di Gioia Tuaro in Calabria, spiegando che gli impianti Dri sono necessari perche' la produzione di acciaio da forno elettrico possa essere della stessa qualita' di quella da altoforno. 'Gli impianti del Dri in Italia li realizza una societa' a controllo pubblico di Invitalia che ha gia' in dotazione un miliardo di euro del fondo di coesione nazionale a cui si aggiungerebbero altre risorse private perche' la societa' si puo' allargare ai privati e anche pubbliche nella successiva programmazione', ha spiegato Urso, indicando che 'gli impianti dei Dri dovrebbero essere realizzati - ove non si potesse fare a Taranto, che ha gia' convocato un consiglio comunale sul tema - in parallelo ai forni elettrici che verrebbero realizzati dagli investitori privati nel negoziato in corso che sara' aggiornato nelle prossime ore ai fini della piena decarbonizzazione, come abbiamo previsto nel programma agli enti locali, alla Regione Puglia, alla Regione Liguria e gli enti locali anche del nord del nostro paese, dove incidono gli stabilimenti dell'Ilva e quindi le decisioni dovranno essere assunte necessariamente nelle prossime settimane'.

