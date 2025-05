Ex Ilva: Urso, produzione dimezzata, indotto sara' centrale per ripristino

Per mesi ci sara' minore occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - 'Il sequestro dell'altoforno 1 disposto dalla Procura (di Taranto), insieme alla mancata autorizzazione al colaggio dei fusi che ne ha irrimediabilmente compromesso il funzionamento, arrecano un gravissimo danno all'azienda, un grande ostacolo al percorso verso la decarbonizzazione. Ma noi non molliamo. Dobbiamo prendere atto delle conseguenze: meno produzione, meno occupazione, con la necessita' di piu' risorse pubbliche. Per i prossimi 7-8 mesi avremo una produzione dimezzata a Taranto, da 4 a 2 milioni di tonnellate all'anno, con un solo altoforno in funzione e con ripercussioni dirette anche sugli altri stabilimenti. Supereremo anche questo ostacolo imprevisto. E non vi lasceremo soli, come vi abbiamo ampiamente dimostrato nei mesi scorsi'. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Tavolo con le aziende dell'indotto ex Ilva di Taranto in corso al Mimit. 'Pur in un contesto di attivita' produttiva ridotta, l'indotto manterra' un ruolo centrale per le attivita' manutentive e per il rilancio di Taranto, contribuendo all'esecuzione degli interventi necessari ad abilitare il rialzo dei livelli produttivi e il ripristino degli impianti', ha continuato Urso, ricordando che Afo2 e' attualmente in manutenzione e potra' tornare operativo solo tra 4-5 mesi. Successivamente, sara' la volta di Afo4, per una manutenzione programmata della durata di 2-3 mesi. Solo al termine si potra' ritornare a operare con due altoforni in marcia e quindi con una capacita' produttiva di 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. 'Nel frattempo affronteremo l'impatto occupazionale con responsabilita' insieme a sindacati e istituzioni locali', ha aggiunto il ministro.

