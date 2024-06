Ex Ilva: Urso, per futuro acquirente disponibili 700 mln con contratti sviluppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - 'Sono disponibili, per chiunque si aggiudichera' gli asset produttivi' dell'ex Ilva 'finanziamento significativi attraverso contratti di sviluppo per 700 milioni di euro'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time alla Camera. 'Ulteriori risorse potranno giungere dal Fondo coesione e sviluppo, ovviamente nei limiti che l'Unione europea ci impone', ha continuato Urso, ricordando che per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto gia' 'e' previsto un finanziamento di 1 miliardo di euro a carico del Fondo di sviluppo e coesione per la realizzazione di un impianto di produzione di preridotto'. Secondo il ministro, 'gli impianti dell'ex Ilva costituiscono il contesto ideale per lo sviluppo di una nuova capacita' green con forno elettrico, alimentare con preridotto. Noi siamo consapevoli del loro valore e per questo li abbiamo salvati da una governance che li stava portando alla definitiva chiusura'.

